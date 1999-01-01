Олег Владимирович. 53 года г.Курск

Среди продуктов аналогичного класса профилегиб ТВ-2 в выгодном положении

Почему появилось желание купить именно этот трубогиб?

-Во-первых, меня устроил диапазон, в котором он работает, и цена. Вот это подкупило. Плюс ещё два ведущих ролика. Среди продуктов аналогичного класса он в выгодном положении.

Были ли сомнения перед покупкой профилегибочного станка?

-Честно говоря, были, думал что вот цена там такая, а что реально будет? Но когда я его получил транспортной компанией, глянул и, так сказать, попробовал, у меня всё это ушло

