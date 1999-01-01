7 подшипников (6 на роликах 1 упорный)
Подшипники 206 закрытыеНе требуют смазки, позволяют катать трубу легко и без рывков
Благодаря специальной конструкции и стали повышенной прочности СТ 45
Вы не оплачиваете наценки дилеров, т.к. мы являемся производителем станков
За счет насечки и ограничителей на роликах труба не проскальзывает и не ходит в стороны
Если вас не устроит профилегиб, мы вернем вам его полную стоимость без лишних вопросов
Подшипники 206 закрытыеНе требуют смазки, позволяют катать трубу легко и без рывков
Резьба прямоугольная
Диаметр 30 мм
шаг резьбы 5.7ммПозволяет загибать всё, на что хватит сил, без опасений сорвать резьбу
Толщина станины 6мм, 10мм на прижимном винтеВыдержит любую физическую нагрузку При экстремальной нагрузке профилегиб не сломается, метал лишь прогнется
2 ведущих цельно металлические с насечкой. Заводская закалка.
1 прижимной гладкий. Заводская закалка.Закалка увеличивает прочность и срок службы роликов более чем в 20 раз На стандартных плоских роликах можно прокатывать до 32мм вгп без дефформации
Исключают проскальзывание материала на 30% и болееРолики закаляются уже с насечками. Благодаря чему насечки не сотрутся.
18шгт промышленная. Ширина 20 мм
Толщина звездочки 10mmЦепной привод обеспечивает более качественный прокат материала, при этом облегчая сам процесс прокатки
|Квадратная труба
|Макс размер, мм
|Мин радиус, мм
|40х40, стенка 2 мм
|1000
|20х20, стенка 2 мм
|160
|Прямоуг. труба
|Макс размер, мм
|Мин радиус, мм
|50х30, стенка 2 мм
|160
|ВГП Труба
|Макс размер, мм
|Мин радиус, мм
|d 34 мм, стенка 3.2 мм
|160
|Круг
|Макс размер, мм
|Мин радиус, мм
|d 22 мм
|160
|Полоса
|Макс размер, мм
|Мин радиус, мм
|50х4 мм
|160
|Квадратная труба
|Макс размер, мм
|Мин радиус, мм
|40х40, стенка 2 мм
|1000
|20х20, стенка 2 мм
|200
|Прямоуг. труба
|Макс размер, мм
|Мин радиус, мм
|50х30, стенка 2 мм
|500
|ВГП Труба
|Макс размер, мм
|Мин радиус, мм
|d 20 мм, стенка 2.5 мм
|200
|d 25 мм, стенка 3.2 мм
|400
|Круг
|Макс размер, мм
|Мин радиус, мм
|d 14 мм
|200
|Полоса
|Макс размер, мм
|Мин радиус, мм
|50х4 мм
|200
|Квадратная труба
|Макс размер, мм
|Мин радиус, мм
|40х40, стенка 2 мм
|1000
|20х20, стенка 2 мм
|160
|Прямоуг. труба
|Макс размер, мм
|Мин радиус, мм
|50х25, стенка 2 мм
|1500
|ВГП Труба
|Макс размер, мм
|Мин радиус, мм
|d 20 мм, стенка 2.5 мм
|165
|d 25 мм, стенка 3.2 мм
|400
|Круг
|Макс размер, мм
|Мин радиус, мм
|d 16 мм
|160
|Полоса
|Макс размер, мм
|Мин радиус, мм
|50х4 мм
|160