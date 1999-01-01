Трубогибтв.рф - интернет магазин ООО ИНТех
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Ручные Российские профилегибы и трубогибы
от 6990р.

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  • Качество по ГОСТу
    Работаем по ГОСТам
  • Участие в выставках
    Ежегодно участвуем в выставках
  • Большой опыт производства
    Более 10 лет стабильной работы
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В чем ваша выгода?

  • Надежный профилегиб

    Надежность

    Благодаря специальной конструкции и стали повышенной прочности СТ 45

  • Без наценки

    Экономия денег

    Вы не оплачиваете наценки дилеров, т.к. мы являемся производителем станков

  • Безупречная прокатка профилегибов ИНТех

    Безупречная прокатка

    За счет насечки и ограничителей на роликах труба не проскальзывает и не ходит в стороны

  • Гарантия возврата

    Гарантия возврата

    Если вас не устроит профилегиб, мы вернем вам его полную стоимость без лишних вопросов

Характеристики и особенности всех трубогибов ИНТех

7 подшипников (6 на роликах 1 упорный)

Подшипники 206 закрытые

Не требуют смазки, позволяют катать трубу легко и без рывков

Винт из стали СТ-45 с усиленной промышленной(специальная) резьбой

Резьба прямоугольная

Диаметр 30 мм

шаг резьбы 5.7мм

Позволяет загибать всё, на что хватит сил, без опасений сорвать резьбу

Массивный корпус

Толщина станины 6мм, 10мм на прижимном винте

Выдержит любую физическую нагрузку При экстремальной нагрузке профилегиб не сломается, метал лишь прогнется

3 закаленных ролика из стали 40Х

2 ведущих цельно металлические с насечкой. Заводская закалка.

1 прижимной гладкий. Заводская закалка.

Закалка увеличивает прочность и срок службы роликов более чем в 20 раз На стандартных плоских роликах можно прокатывать до 32мм вгп без дефформации

Чёткая насечка на роликах и габарит на ролике

Исключают проскальзывание материала на 30% и более

Ролики закаляются уже с насечками. Благодаря чему насечки не сотрутся.

Стальная цепь - Привод на 2 ролика

18шгт промышленная. Ширина 20 мм

Толщина звездочки 10mm

Цепной привод обеспечивает более качественный прокат материала, при этом облегчая сам процесс прокатки

Галерея работ выполненых с помощью профилегибов ИНТех

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Профилегиб ТВ-2Н/TV-2N

12490р.
3125р./мес - по карте Халва
  • Дополнительно в комплект:
  • Габариты:
    • 500х200х400 мм, 23 кг
  • Скорость прокатки:
    • 942мм за 1 оборот, 10 оборотов от края до края
  • Комплект:
    • Шестигранник для стопорных колец
  • Видеообзор

С каким материалом работает ТВ-2Н:

Квадратная труба
Макс размер, мм Мин радиус, мм
40х40, стенка 2 мм 1000
20х20, стенка 2 мм 160
Прямоуг. труба
Макс размер, мм Мин радиус, мм
50х30, стенка 2 мм 160
ВГП Труба
Макс размер, мм Мин радиус, мм
d 34 мм, стенка 3.2 мм 160
Круг
Макс размер, мм Мин радиус, мм
d 22 мм 160
Полоса
Макс размер, мм Мин радиус, мм
50х4 мм 160

Фото профилегиба ТВ-2Н

Профилегиб ИНТех ТВ-2Н. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2Н. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2Н. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2Н. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2Н. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2Н. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2Н. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2Н. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2Н. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2Н. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2Н. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2Н. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2Н. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2Н. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2Н. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2Н. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2Н. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2Н. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2Н. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2Н. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2Н. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2Н. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2Н. Надежные трубогибы от российского производства
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Профилегиб Умелец с насечкой

7990р.
1999р./мес - на 4 месяца
  • Комплект:
  • Габариты:
    • 350х250х150 мм, 13 кг
  • Прижимной ролик:
    • d 45 мм (гладкий, закалён)
  • Скорость прокатки:
    • 628мм за 1 оборот
    • Прокатка 10м за 16 оборотов
  • Стопорные кольца:
    • Не фиксируются
    • Служат только для защиты подшипника
  • Видеообзор

С каким материалом работает Умелец:

Квадратная труба
Макс размер, мм Мин радиус, мм
40х40, стенка 2 мм 1000
20х20, стенка 2 мм 200
Прямоуг. труба
Макс размер, мм Мин радиус, мм
50х30, стенка 2 мм 500
ВГП Труба
Макс размер, мм Мин радиус, мм
d 20 мм, стенка 2.5 мм 200
d 25 мм, стенка 3.2 мм 400
Круг
Макс размер, мм Мин радиус, мм
d 14 мм 200
Полоса
Макс размер, мм Мин радиус, мм
50х4 мм 200

Фото профилегиба Умелец

Умелец Умелец Умелец Умелец Умелец Умелец Умелец Умелец Умелец Умелец Умелец Умелец Умелец Умелец Умелец Умелец

Профилегиб ТВ-2/TV-2

13490р.
3375р./мес - на 4 месяца
  • Дополнительно в комплект:
  • Габариты:
    • 500x200x400 мм, 22 кг
  • Скорость прокатки:
    • 942мм за 1 оборот
    • 10м за 11 оборотовя
  • Комплект:
    • Шестигранник для стопорных колец
  • Видеообзор

С каким материалом работает ТВ-2:

Квадратная труба
Макс размер, мм Мин радиус, мм
40х40, стенка 2 мм 1000
20х20, стенка 2 мм 160
Прямоуг. труба
Макс размер, мм Мин радиус, мм
50х25, стенка 2 мм 1500
ВГП Труба
Макс размер, мм Мин радиус, мм
d 20 мм, стенка 2.5 мм 165
d 25 мм, стенка 3.2 мм 400
Круг
Макс размер, мм Мин радиус, мм
d 16 мм 160
Полоса
Макс размер, мм Мин радиус, мм
50х4 мм 160

Фото профилегиба ТВ-2

Профилегиб ИНТех ТВ-2Н. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2. Надежные трубогибы от российского производства Профилегиб ИНТех ТВ-2. Надежные трубогибы от российского производства

Доставка и способы оплаты

  • Оставляете заявку
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    • В рабочее время пн-пт 08:00-17:00 МСК
    • Отправляем сразу, при заказе до 14:00 по МСК
    • При наличии в вашем городе забираете в день заказа
  • Оплачиваете
    • При получении в транспортной компании
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    • По выставленому счет на юр лицо
    • Картой расрочки "Халва". На 4 месяца.
  • Доставляем
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  • Смс оповещение
    • Получаете СМС информацией о доставке
    • Осматриваете в пункте выдачи
    • Забираете станок
  • Гарантия
    • Год гарантии на станок
    • 15 лет техобслуживания
    • В случае поломки высылаем комплектующие за свой счет

Видеоотзывы
Профиль легко гнется.
Хочу для себя сделать небольшую теплицу и несколько декоративных арок и стоек для плетущихся растений. Профиль легко гнется, хорошо. Даже на табуретке. Первый раз не затянул прижимные кольца как следует, повело профиль. Когда заметил, перенастроил, затянул сильнее. Продолжил, и что интересно, выровнилось все, без перекосов. Поэтому нужно затягивать все хорошо.
Хочу показать что я сделал профилегибами ИНТех...
Показываю что делает профилегиб тв-2н и улитка от компании Интех. Как были сделаны теплицы, навес и крытая беседка
Отзыв о трубогибе ТВ-2У
Пробывал 20 на 20 по три штуки. Справляетя спокойно. Единственное что хочу сказать - если будете прокатывать по три штуки то края прихватывайте сваркой чтоб не расходились. Вращение мягкое, без усилий. Продолжение отзыва...
Пять лет работы на профилегибе ТВ-2
Вещь просто супер. Вся улица ко мне ходить чтоб согнуть трубы. Сварена из метала 6мм, а основные 10мм. В общем конструкция неубиваемая. Продолжение отзыва...
ТВ 2Н профилегиб ручной
Обзор профилегиба ручного ТВ 2Н. Что купить лучше китайца или Россия,я отдал предпочтения нашему производителю.

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Отзывы клиентов

Александр Борисович,40 лет.г.Москва
Взял оплату за гибку труб и окупил станок.
-У меня клиент был, ему надо было навес из поликарбоната, естественно я взял, так же, за гибку труб. Вот
-Цена высокая сейчас на эти «загибки», вот я, считай, с одного клиента его оправдал.
-Было важно, что там всё на подшипниках и было важно, что бы закаленные детали были.
Олег Анатольевич. 51 год.г.Москва
Лучшее соотношение цены/качества на рынке
Какой фактор был решающим при покупке профилегибочного станка?
-Растяжка. Растяжка и регулировка ширины проката. Там не стандартные валики, а регулируемые.
Порекомендовали бы кому-нибудь такой станок?
-Уже рекомендовал.
Что бы Вы сказали для тех, кто сомневается? Покупать ли станок ТВ-2?
-Заказывайте! Я даже не знаю как ответить, я бы посоветовал!
Олег Владимирович. 53 годаг.Курск
Среди продуктов аналогичного класса профилегиб ТВ-2 в выгодном положении
Почему появилось желание купить именно этот трубогиб?
-Во-первых, меня устроил диапазон, в котором он работает, и цена. Вот это подкупило. Плюс ещё два ведущих ролика. Среди продуктов аналогичного класса он в выгодном положении.
Были ли сомнения перед покупкой профилегибочного станка?
-Честно говоря, были, думал что вот цена там такая, а что реально будет? Но когда я его получил транспортной компанией, глянул и, так сказать, попробовал, у меня всё это ушло
Валерий.Краснодарский край
+7(953)116-08-19
Профилегиб приобрел год назад, сразу ничего сказать не мог, так как нужно было опробовать его в деле.
Теперь могу сказать, что заплатил не зря. Своих денег станок еще не отбил, но я и не расстраиваюсь, всему своё время. Я на заказ не работаю, брал только для себя, но на весну уже есть заказ и деньги за профилегиб вернутся с лихвой :)

Часто задаваемые вопросы

В чем разница ТВ-2Н от станка умелец?
Умелец отличается от других моделей тем что у него валы 20мм и без насечек а у тв-2н и тв-2у 30мм валы и ролики есть и насечки. Также не фиксируются стопорные кольца в отличии от других моделей, служат для защиты подшипника. У новой модели умелец за 7990р имеются насечки.
Демонтируются ли стопорные кольца у станка Умелец.
Да.
Какое растояние между приводными роликами у моделей ТВ?
310мм.
На сколько обработанных метров профиля хватит цепи и звездочек?
На 25000 км это точно 9 лет назад человек у нас первый станок брал до сих пор работает.
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